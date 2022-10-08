Zonguldak'ta alkollü şahıs, kavgayı ayıran polisin kolunu ısırdı

Zonguldak Ereğli'de alkollü şahıs ile yoldan geçen bir kişi arasında "Ne bakıyorsun" tartışması yaşandı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis, alkollü şahsın kolunu ısırmasıyla yaralandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Orhanlar Mahallesinde meydana gelen olayda alkollü olduğu tespit edilen A. A. adlı şahıs arkadaşı ile yolda yürürken yere düşürdüğü sigarasını almak için eğildiğinde kendisine bakan kişiye, "Ne bakıyorsun lan?” diyerek tartışmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların uzaklaştırmaya çalıştığı şahıs, A.A isimli şahsa karşı eyleme geçti.

Tartışmanın harareti artıp kavgaya dönüştüğü sırada bölgedeki trafik polisi olaya müdahale etti.

Kendisini sakinleştirmeye çalışan polisin kolunu ısırdı

Görevli polis iki şahsın kavgasını ayırmak ve uzlaştırmaya çalışmak isterken alkollü şahıs polise hakaret ve küfürler etmeye başladı.

Polis memuru, alkollü şahsın dinmek bilmeyen öfkesini yatıştırmaya ve onu sakinleştirmeye çalışırken A.A. adlı alkollü şahıs polisin kolunu ısırdı.

Gözaltına alındı

Kavganın devam etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polisler tarafından yere yatırılıp kelepçe takılan şahıs gelen ekiplere de küfür etmeye devam etti, öfkesi dinince özür diledi.

Polis arabasına zor bela bindirilen alkollü şahıs hastaneye götürüldü, yapılan çeşitli kontrollerin ardından karakola götürülüp gözaltına alındı.

Yaralanan polisin kolu alçıya alındı

Yaşanan kavgalı olay sırasında yaralanan polis memurunun kolu alçıya alınırken, ısırıktan dolayı kolunda yaralanma ve elinde kırık olduğu belirtildi.

Alkollü şahsın hakkında 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

İHA'dan edinilen bilgilere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.



