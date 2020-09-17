Zonguldak'ta lisede görevli öğretmenin korona testi pozitif çıktı

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli öğretmenin testi pozitif çıkınca, okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci karantina altına alındı.

Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'ne bağlı Şehit Bülent Şanal Caddesi'nde bulunan Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli öğretmene, geçen hafta koronavirüs testi yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan öğretmen, evinde tedavi altına alındı.

4 ÖĞRETMEN VE 23 ÖĞRENCİ KARANTİNADA

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışması sonunda da temaslı oldukları saptanan okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci, önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı.

Karantina sürelerinin öğretmenler için pazar günü, öğrenciler için pazartesi günü sona ereceği açıklandı.