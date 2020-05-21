Zonguldak'ta maske takmak zorunlu hale geldi

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Zonguldak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

MASKE ZORUNLULUĞU KARARI ALINDI

Toplantıda, kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar ve ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il, ilçe, belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde, ayrıca toplu bulunulan her yerde usulüne uygun maske kullanılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildi.

TAKMAYANA 392 TL CEZA UYGULANACAK

Maske takmayanlarla ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan kentte ilçeler arası geçiş kısıtlamasının 27 Mayıs saat 00.00'dan itibaren sonlandırılacağı bildirildi.