Zonguldak'ta motosiklet üzerinde şov yapan gençler kaza yaptı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 yaşındaki gencin motosikletle trafikteki şovu kaza getirdi. Kazada 2 genç yaralandı.

Bazı sürücüler, motosiklet üzerinde yaptıkları tehlikeli hareketlerle hem trafik güvenliğini hem de canlarını hiçe sayıyor.

Tehlikeli şovlar, bazen de kazayla sonuçlanıyor.

Bunlardan bir tanesi Zonguldak'ta yaşandı.

Dengesi kaybederek kaza yaptı

Gece saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 67 DS 644 plakalı motosikleti ile Meydanbaşı istikametine seyir halinde olan B.E. (19), motosikletin önünü kaldırdığı sırada dengesini kaybederek kaza yaptı.

Yaralı gençler hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü B.E. ve yanında bulunan B.A. (17) yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.