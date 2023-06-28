Zonguldak'ta polisler, sürücülere derin nefes aldırdı Ereğli'de bayramın ilk günü denetim yapan polis ekipleri, tatil için yola çıkan sürücülere dikkatlerini toplaması için derin nefes alıp, kollarını açarak rahatlamalarını önerdi.

DHA

Zonguldak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, bayram namazının hemen sonrasında oluşturdukları kontrol noktasında denetim yaptı.

Ereğli Devrek yolu üzerinde yapılan uygulamada özellikle şehir dışından gelen ve Zonguldak istikametine giden araçlar, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Polisler, evraklarını inceledikleri sürücülere, “Biraz hareket ederek derin nefes alıp kendinize gelin, rahatlayın.” dedi.

Sürücüler, polis ekipleri evraklarını incelerken derin nefes alıp, kollarını açarak kısa sürede olsa rahatlamaya çalıştı.

Dikkatli olun uyarısı

Araç sürücüleri ayrıca trafik ekipleri tarafından kazalara karşı dikkatli olmaları, uykusuz yola çıkmamaları, emniyet kemeri takarak yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.