Zonguldak'taki maden ocağı göçüğünden yaralı kurtulan işçi: İçeride 5-6 arkadaşımız kaldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtarılarak hastaneye sevk edilen maden işçisi Ergün Üstün, o anları anlattı.

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DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan maden ocağında korku dolu anlar yaşandı..

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle saatler 13.45'i gösterirken göçük meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi yaralandı.

"Kurtarmaya çalıştık ama müdahale edemedik"

Kazadan yaralı kurtarılan maden işçisi Ergün Üstün, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Üstün şu ifadeleri kullandı:

Var, içeride 5-6 arkadaşımız kaldı. Sesleri duyuluyordu ama.. Kurtarmaya çalıştık ama müdahale edemedik.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)