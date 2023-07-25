Zonguldak’taki otobüste siyaset, spor, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasak

Son zamanların trend kavgaları, artık otobüslerde çıkıyor.
Buna çözüm bulmak için kafa patlatan Zonguldaklı bir sürücü, isteğine ulaştı.
"Siyaset, futbol, yüksek ses ve küfür yasak"
Özel halk otobüsünde sefere çıkan 53 yaşındaki 3 çocuk babası Haşim Korkmaz, araç içerisinde artan hareket içerikli konuşmalara astığı yazı ile son verdi.
Kağıdın üzerine “Araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır” notunu düşen sürücü, yazıyı yolcu kapısının üzerine yerleştirdi.
Hem kendisinin hem de yolcularının kafası rahat...
Asılan yazıyla birlikte yolcular bu kurala uydu ve araçta herhangi bir konuşma yapılmamaya başlandı.
Sürücü böylelikle hem yolcularının hem de kendisinin keyifli bir yolculuk yapmasını sağladı.
"Artık konuşan olmuyor"
Dikkat çeken kuralla ilgili konuşan otobüs şoförü Korkmaz, şunları söyledi:
Vatandaşların yolculuk aşamasında kafasını dinlemesi için yaptım. Büyüklerimiz her zaman büyüktür. Hep de saygı duymuşumdur. Arabaya oturdukları zaman kargaşa münakaşa oluyor. Siyasettir, futboldur. Arabada çoluk çocuk oluyor. Mecbur kaldık yazmak için. Şu anda herkesin hoşuna gidiyor. Artık siyaset, futbol konuşan olmuyor. Yolcularımız da memnun, benim de kafa rahat. Yanlış anlamayın, 18 saat direksiyon sallıyorum. Sabah 06.00’dan gece 12.00’ye kadar. Daha doğrusu herkesten anlayış bekliyorum. Benim de hakkım güzel insanlarla karşılaşmak.