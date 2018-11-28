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İç savaş sebebiyle milyonlarca Yemen'li aç uyuyor

ICRC'nin Ortadoğu'daki sözcüsü Sara el-Zevkari, Yemen'de iç savaş sebebiyle milyonlarca insanın aç uyuduğunu söyledi.

AA | 28.11.2018 - 21:58..
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Ortadoğu'daki sözcüsü Sara el-Zevkari, Yemen'deki insani kriz sebebiyle milyonlarca insanın aç uyuduğunu söyledi.

27 milyon nüfuslu ülkedeki 22 milyon Yemenlinin insani yardıma muhtaç olduğunu ve bu sayıdan çoğunun günde bir öğünle beslenebildiğini belirtten Zevkari, Yemen'de dünyadaki en büyük insani krizin yaşandığını ve bunun sahaya yansıdığını ifade etti.

YEMEN'DE YAŞANAN DURUM İNSANİ FACİADAN DAHA FAZLASI

Konuşmasına devam eden Zevkari "Yemen'de insani durum felaketten daha fazlası. Çatışmalar, gıda ve yakıt fiyatları, temiz suya erişim ve hareket etme özgürlüğü gibi gündelik hayatın her yönünü etkiliyor. Yemenliler çökme noktasına geldi ve bu şartlar altında dayanmaları çok zor. Milyonlarca Yemenli aç uyuyor." dedi.

Günlük gıdalarını ve ilaçlarını satın alamayan birçok Yemenlinin olduğuna dikkati çeken Zevkari, Yemen halkının çektiği acıları sona erdirmek için güçlü siyasi çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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