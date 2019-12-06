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İçişleri Bakanı Soylu, bir kez daha dizilere yüklendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplumda görülen şiddet olaylarında dizilerdeki şiddet olaylarının etkisi olduğunu belirtti.

AA | 06.12.2019 - 14:21..
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İçişleri Bakanı Soylu, bir kez daha dizilere yüklendi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminde yine diziler vardı.

"FİKRİ ALTYAPI OLUŞTURUYOR"

Yeni iletişimin, yaygın medya unsurlarıyla insanlardaki bir şeyleri kazanma hırsının artması veya topluma verilen yanlış mesajların gelişi güzel yapılan yayınların, suçlu profilini değiştirdiğine dikkati çeken Soylu"Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerini bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapı oluşturduğunu, kim inkar edebilir? Bunun üstüne bir de teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanları ekleniyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, bir kez daha dizilere yüklendi


DİZİLERİ SUÇLAMIŞTI

Öte yandan Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çukur ve Sıfır Bir Adana dizilerini suçlamış ve "lanet" diye tanımlamıştı.

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