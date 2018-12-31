İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

Trafik cezalarının kullanım alanı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine gittiğine ilişkin tartışmalara, İçişleri bakanı Süleyman Soylu'dan en net açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, cezaların maliye büttçesine gitmediğini sosyal projelere destek olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı'na verildiğini belirtti.

AİLE BAKANLIĞI BÜÇESİNE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... " dedi.

Bakan Soylu, buradan elde edilen gelirin kullanımının Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na verildiğini belirtirken ,"Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." açıklamasını yaptı.