taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2825
Euro
6.0481
Altın
1281.56
Borsa
90520.24
Gram Altın
217.706

İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik cezalarından gelen paranın nereye gittiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA | 31.12.2018 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

Trafik cezalarının kullanım alanı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine gittiğine ilişkin tartışmalara, İçişleri bakanı Süleyman Soylu'dan en net açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, cezaların maliye büttçesine gitmediğini sosyal projelere destek olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı'na verildiğini belirtti.

AİLE BAKANLIĞI BÜÇESİNE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... " dedi.

Bakan Soylu, buradan elde edilen gelirin kullanımının Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na verildiğini belirtirken ,"Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." açıklamasını yaptı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

140
2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

100
Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz

Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz

36
Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

78
TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

28
Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

30
Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir