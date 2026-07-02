İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'daki köpek saldırısı olayına Mülkiye Müfettişi görevlendirildi

30 Temmuz'da Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde başıboş sokak köpekleri, 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Aral’a saldırdı.

Başından yaralanan çocuk, ilk olarak Halfeti Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanlığı, yaşanan köpek saldırısından sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"KENDİSİNE VE AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muhammed Ali Aral isimli çocuğumuzun yaralandığı köpek saldırısı olayı, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Yaralanan evladımız, Halfeti Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edilmiş, tedavisinin tamamlanmasını müteakip taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN TALİMATIYLA MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."