taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7607
Euro
6.3938
Altın
1474.58
Borsa
108431.52
Gram Altın
272.965
Bitcoin
42229.18

İdam tartışmaları yeniden gündemde

Ceren Özdemir'in katili Özgür A., 2005 yılında küçük bir çocuğu öldürdükten sonra cezaevine girmişti.

AA & Ensonhaber | 05.12.2019 - 12:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İdam tartışmaları yeniden gündemde

Türkiye, Ordu'da vahşice öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in acısını yaşıyor.

Ceren Özdemir'in gözüne kestirdikten sonra 4 kilometre boyunca takip ettiğini söyleyen katil Özgür A., fırsatı bulduğu ilk anda cinayeti işlediğini itiraf etti.

İdam tartışmaları, katilin suç dosyasının ortaya çıkmasıyla yeniden alevlendi.

Özgür A., 2005 yılında küçük bir çocuğu öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÇOCUK ÖLDÜRDÜ, İZNE ÇIKTI YİNE CİNAYET İŞLEDİ

25 yıl hapis cezası alan katil, 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alındı.

1 Aralık Pazar günü izne çıkan ve geri dönmeyen katil, 3 Aralık'ta cinayeti işledi.

12 suçtan sabıkası olan Özgür A.'nın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi ViDEO

İdam tartışmaları yeniden gündemde

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

407
Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

327
Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

67
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

105
Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

131
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

134
Selçuk İnan'ın Tuzla maçı performansı eleştirildi

Selçuk İnan'ın Tuzla maçı performansı eleştirildi

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir