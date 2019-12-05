İdam tartışmaları yeniden gündemde

Türkiye, Ordu'da vahşice öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in acısını yaşıyor.
Ceren Özdemir'in gözüne kestirdikten sonra 4 kilometre boyunca takip ettiğini söyleyen katil Özgür A., fırsatı bulduğu ilk anda cinayeti işlediğini itiraf etti.
İdam tartışmaları, katilin suç dosyasının ortaya çıkmasıyla yeniden alevlendi.
Özgür A., 2005 yılında küçük bir çocuğu öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ÇOCUK ÖLDÜRDÜ, İZNE ÇIKTI YİNE CİNAYET İŞLEDİ
25 yıl hapis cezası alan katil, 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alındı.
1 Aralık Pazar günü izne çıkan ve geri dönmeyen katil, 3 Aralık'ta cinayeti işledi.
12 suçtan sabıkası olan Özgür A.'nın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması bekleniyor.
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