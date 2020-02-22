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İdlib şehidi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

AA | 22.02.2020 - 16:50..
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İki gün önce Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısında, tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (26) ile tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk (23) şehit düşmüştü.

İdlib'de şehit düşen Fırıncıoğulları'nın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

İdlib şehidi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

DEDESİNİN EVİNDEN ALINDI

Fırıncıoğulları'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Samandağ ilçesindeki dedesinin evinden alınarak Çiğdede Asri Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bazı milletvekilleri ve askeri erkan katıldı.

İdlib şehidi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Şehidin annesi Munteha Fırıncıoğulları, elindeki oğluna ait kazağı koklayarak acısını dindirmeye çalıştı. Anne Fırıncıoğulları, "Hakkını helal et şehidim, seninle gurur duyuyorum aşkım benim, hayırlı olsun şehadetin oğlum, severek ve bilerek gittin, hayırlı olsun." diyerek gözyaşı döktü.

İdlib şehidi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesi, sağanak altında kılınan namazın ardından defnedildi.

İdlib şehidi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

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