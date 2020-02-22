İdlib şehidi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

İki gün önce Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısında, tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (26) ile tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk (23) şehit düşmüştü.

İdlib'de şehit düşen Fırıncıoğulları'nın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

DEDESİNİN EVİNDEN ALINDI

Fırıncıoğulları'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Samandağ ilçesindeki dedesinin evinden alınarak Çiğdede Asri Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bazı milletvekilleri ve askeri erkan katıldı.

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Şehidin annesi Munteha Fırıncıoğulları, elindeki oğluna ait kazağı koklayarak acısını dindirmeye çalıştı. Anne Fırıncıoğulları, "Hakkını helal et şehidim, seninle gurur duyuyorum aşkım benim, hayırlı olsun şehadetin oğlum, severek ve bilerek gittin, hayırlı olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, sağanak altında kılınan namazın ardından defnedildi.