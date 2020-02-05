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1 Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci öldü Uşak'ta beden eğitimi dersinde basketbol oynarken fenalaşan 12 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

2 Adanaspor, bir kez daha Eyüp Arın'la anlaştı Adanaspor'da altyapı, gelişim sorumluluğu ve teknik direktörlük gibi çeşitli görevlerde bulunan Eyüp Arın, 19. kez göreve getirildi.

3 Çığ altındakileri arayan ekibin üzerine de çığ düştü Van'da çığ altındakileri arayan ekibin üzerine de çığ düştü.

4 İdlib sınırına askeri sevkiyat Komando birlikleri, mayına dayanıklı olan ve 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlarla Kilis'e giriş yaptı.

5 Bakan Selçuk, asgari ücret verilerini değerlendirdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğunu belirtti.

6 Merve Özbey, gıdısını eleştirenlere cevap verdi Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi.