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İdlib sınırına askeri sevkiyat

Komando birlikleri, mayına dayanıklı olan ve 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlarla Kilis'e giriş yaptı.

DHA | 05.02.2020 - 12:29..
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Geçtiğimiz günlerde 7 askerimizin şehit düştüğü İdlib'e sevkiyat yapılıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

Bu sabah komando birlikleri, mayına dayanıklı olan ve 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlarla Kilis'in Elbeyli ilçesine giriş yaptı.

İDLİB'E KONUŞLANACAK

Elbeyli'den yola çıkarılan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne ilerledi.

İdlib sınırına askeri sevkiyat

Konvoyda yer alan araç ve askerlerin, Suriye'nin İdlib bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

İdlib sınırına askeri sevkiyat

İdlib sınırına askeri sevkiyat

İdlib sınırına askeri sevkiyat

İdlib sınırına askeri sevkiyat

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