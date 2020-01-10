İdlib'de ateşkes ilan edildi

Sosyal medyada takipçileri tarafından keyif verici madde kullandığı iddia edilen Justin Bieber bu iddialara yanıt verdi.

Aralarından su sızmayan şarkıcı Demet Akalın ve Selin Ciğerci'nin aralarının bozuk olduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'un mini etekli fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyada olay oldu.

7

Denetim yapan ekipler 53 ton balığa el koydu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Marmara Denizi'nde balıkçı teknelerine denetim yaptı. Yasal boyutun altında olan 53 ton balık tespit edildi.