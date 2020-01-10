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İdlib'de ateşkes ilan edildi

Rus Tümgeneral İdlib'de ateşkesin ilan edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 08:29..
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İdlib'de ateşkes ilan edildi

Suriye'nin İdlib kenti ağır bombandımanların hedefi halindeydi.

Bombardımanlarda birçok kişi hayatını kaybederken onbinlerce kişi de evlerinden oldu.

Türkiye uzlaşma sağlanması ve ateşkeş amacıyla geçen ay Moskova'ya diplomat göndermişti.

ATEŞKEŞ İLAN EDİLDİ

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, bugünkü basın bildirisinde İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde bugün saat 14.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

Borenkov, “Türk tarafı ile varılan anlaşmaya uygun olarak 9 Ocak saat 14.00 itibarıyla İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes devreye girdi” ifadelerini kullandı.

İdlib'de ateşkes ilan edildi

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