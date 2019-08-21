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İdlib'de kuşatma sivillerin kaçışına neden oluyor

Rejimin Han Şeyhun'u kuşatması sonrası ilçede sivil kalmadı. Diğer bölgelerde de hareketlilik var.

AA | 21.08.2019 - 21:06..
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İdlib'de kuşatma sivillerin kaçışına neden oluyor

Suriye'de Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını hiçe sayan Beşar Esad rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini tam kuşatmaya aldı.

İran destekli yabancı terörist grupların ve Rus özel kuvvetleri ile paralı askerlerinin karadan desteğini de alan rejim, ilçeye girmek için önceki gün öğle saatlerinde operasyon başlatmıştı.

Rejim güçleri, ilçeye batı yönünden girişte bulunan Fakir ve Nimr kontrol noktalarını ele geçirdikten sonra bugün öğle saatlerinde Hazzanat noktasını da aldı.

HAN ŞEYHUN KUŞATILDI

İlçenin kuzeydoğusundaki Teri köyü ve Teri Tepesi'ne ilerleyen rejim, Han Şeyhun'u tam kuşatmaya aldı.

İdlib'de kuşatma sivillerin kaçışına neden oluyor

Han Şeyhun'un yanı sıra güneyindeki Morik ve Kefer Zita ilçeleri de rejimin muhasarasında kaldı.

Han Şeyhun merkezinde halen az sayıda muhalif savaşçı ve rejim karşıtı silahlı unsur bulunuyor.

70 BİNDEN FAZLA SİVİL KAÇTI

İdlib Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Amerikan Tıp Toplumu (SAMS) adlı yardım örgütü, ağustos ayının başından bu yana İdlib'deki 70 binden fazla sivilin çatışmalardan ve saldırılardan kaçtığını açıkladı.

İdlib'de kuşatma sivillerin kaçışına neden oluyor

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