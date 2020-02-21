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İdlib'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu

Ailesi İzmir'de olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları Hatay'da, Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk ise Gaziantep'te son yolculuklarına uğurlanacak.

İHA | 21.02.2020 - 09:23..
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Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında iki askerimiz şehit düştü, 5 askerimiz de yaralandı.

Şehitlerin kimlikleri ve memleketleri de belli oldu.

Saldırıda şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın acı haberi İzmir’deki ailesine ulaştı. Fırıncıoğulları’nın şehadet haberi, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer tarafından Torbalı ilçesi Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan kardeşini ziyarete gelen baba Remzi Fırıncıoğulları’na tebliğ edildi.

İdlib'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu

HATAY'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Bekar olan Şehit Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın cenazesinin, memleketi Hatay ilçesi Samandağ’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İdlib'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu

BABASI GÜLE OYNAYA UĞURLADI

Öte yandan sosyal medyada yayılan bir fotoğraf görenleri kahretti. Şehit babası Remzi Fırıncıoğulları'nın oğlunu vatani görevini yapması için Balıkesir Bakım-Onarım Komutanlığı'na teslim ettiği ana ilişkin fotoğraf, büyük üzüntü yaşattı.

İdlib'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İdlib'te şehit olan bir diğer askerimizin Gaziantep'teki evine de ateş düştü. Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk’ün şedahet haberi askeri yetkililer tarafından aileye verildi.

İdlib'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi duyan anne Hatice ve baba Osman Ertürk, gözyaşlarına boğuldu. İstiklal Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, Ertürk’ün şehit düştüğü haberini alan yakınları şehit evine akın etti. Şehit Ertürk’ün cenazesi, bugün Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

İdlib'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu

İdlib'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu

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