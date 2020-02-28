İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran mesaj

İdlib’deki hain saldırıda 33 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz de yaralanmıştı.

Şehitlerimizin naaşları memleketlerine gönderilirken, yaralı askerlerimizin tedavileri de sürüyor.

YARALI ASKER SOSYAL MEDYADAN SELAM YOLADI

Adana'nın Kozan Taş Mahallesi'nde ikamet eden Zafer Ayhan da o yaralı askerlerimizden biri. Yaralı olarak sevk edildiği hasanede tedavisi süren Uzman Çavuş Zafer Ayhan sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak sevenlerine selam gönderdi.

"İYİLEŞİP GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM"

Uzman çavuş yaptığı paylaşımda, "Allah'a şükür kırıklar ile atlattık. Değerli abilerim ablalarım silah arkadaşlarım herkese tek tek dönüş yapamıyorum durumum malum, anlayışınız düşünceniz için teşekkür ediyorum. En kısa sürede iyileşip görevime devam edeceğim inşallah.” ifadelerini kullandı.