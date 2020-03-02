İdlib'deki askerlerimizden Putin'e gönderme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin İdlib kentinde Mehmetçiğimizi hedef alan Esad rejimine karşı mücadelesini kararlılıkla yürütüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimi ise her seferinde rejime destek açıklamalarını esirgemiyor.

"PUTİN'E SEVGİLERLE"

Moskova'dan yapılan son açıklama, Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmasıyla birlikte Rusya'nın, İdlib havasında Türkiye'ye güvenliği garanti edemeyeceği yönündeydi.

Operasyon sırasında kullanılan mühimmatlarla Rusya Devlet Başkanı'na mesaj verildi. Mühimmatlardan birinin üstüne yazılan "Putin'e sevgilerle" ifadesi dikkati çekti.

"HATAY ÇALINTI DEĞİLDİR"

Rusya'nın propaganda organı Sputnik ise, Hatay'ı "çalıntı şehir" olarak haber yapıp servis etmişti.

"Hatay çalıntı değildir" ifadesinin yer aldığı mühimmatlardan birinde de Sputnik'e gönderme yapıldı.

Bir diğer bombada ise "36 şehit için" ifadesine yer verildi.