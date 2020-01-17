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İdlib'den 13 bin suriyeli daha göç etmek zorunda kaldı

Suriye'nin İdlib şehrindeki Esad rejimi ve destekçilerinin bombardımanı edeniyle 13 bin Suriyeli daha yerinden oldu. Göç edenlerin çoğu Türkiye sınırına doğru ilerliyor.

AA | 17.01.2020 - 18:44..
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Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimi ve onun destekçilerinin bombardımanı sürüyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden oldu.

TÜRKİYE SINIRINA GELİYORLAR

Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.

İdlib'den 13 bin suriyeli daha göç etmek zorunda kaldı

"SALDIRILARDAN KAÇIYORUZ"

Saldırılar nedeniyle Han Asal'daki evini terk etmek zorunda kalan sivillerden biri olan Ahmet Ali,  "Halep'in batı kırsalındaki Han Asel köyünde yaşıyordum. Saldırılardan kaçıyoruz. Ancak nereye gideceğimizi bilmiyorum. Muhtemelen İdlib'in Dana bölgesine gideceğiz." dedi.

"GİDECEK YERİMİZ YOK"

Han Asal'dan ailesiyle kaçanlardan İbrahim Mansur da, "Ailemle daha önce Halep'ten Han Asal'a göç etmiştim. Şimdi ise buralar vuruluyor. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Eşim ve 5 çocuğumla gidecek yerimiz yok." diye konuştu.

Abdurrezzak Rahhal isimli sivil de, durumlarının çok kötü olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarım ve torunlarımla birlikte 19 kişilik bir aileyiz. Yoğun saldırılar yüzünden köyden kaçarak Han Asal'a, nispeten istikrarlı olduğu için gelmiştik. Ancak şimdi de burayı hedef alıyorlar. Burayı da terk ediyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz." diye konuştu.

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