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İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı

Bakan Akar: İdlib operasyonunun adı Bahar Kalkanı Harekatı.

AA | 01.03.2020 - 13:07..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eli kanlı rejime karşı yürütülen harekatın adını ve son durumu açıkladı.

Akar'ın Bahar Kalkanı olarak duyurduğu harekatta şu ana kadar 2 bin 212 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AMACIMIZ REJİMİ DURDURMAK

Bakan Akar harekatla ilgili "Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır. Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır. Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var.Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir " ifadelerini kullandı

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