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İdlibliler, şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldı

İdlib halkı, Esad rejiminin alçak saldırılarında şehit düşen askerlerimiz için bir araya geldi.

AA | 28.02.2020 - 17:30..
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Suriye'nin İdlib ilinde Türkiye'ye destek gösterisi için bir araya gelen çok sayıda sivil, dün rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit düşen Türk askerler için gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Esad rejimi ve Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib'de cuma namazı sonrası toplanan bölge sakinleri, ellerinde Türk bayrakları ve taşıdıkları dövizlerle Türkiye ile dayanışma gösterileri düzenledi.

Türkiye'ye başsağlığı dileyen göstericiler, şehit düşen Mehmetçikler için dua etti.

İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı

"ÇOCUKLARINIZ HAKLI BİR DAVA UĞRUNA CAN VERDİ"

İdlib kent merkezindeki gıyabi cenaze namazına katılanlardan Hamza Cocca, yaptığı açıklamada, "Şehit düşen Türk askerlerinin ailelerine bir mesaj vermek istiyoruz. Sizin çocuklarınızı öldüren bu rejim, Suriye halkını 9 yıldır öldürüyor. Bu rejim, güvenilmez ve kalleştir. Şunu bilin ki çocuklarınız haklı bir dava uğruna can verdi. Çocuklarınız inşallah cennete, onları öldürenler ise cehenneme gidecek." dedi.

İdlibliler, şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldı

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