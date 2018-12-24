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İdo Tatlıses bedelli yapacak

Bedelli askerliğin devletin verdiği bir hak olduğunu söyleyen İdo Tatlıses, "Bedelli hakkından ben de yararlandım." dedi.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 13:40..
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İdo Tatlıses bedelli yapacak

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, daha önce bedelli askerlik yapmayacağını açıklamıştı. Etrafındaki birçok arkadaşının bedelli askerlik yapacağını ifade eden Tatlıses, kendisinin düşünmediğini belirtmişti.

Ancak daha sonra karar değiştiren İdo, bedelli yapacağını açıkladı.

İdo Tatlıses bedelli yapacak

"HERKES BEDELLİ YAPIYOR"

Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yaralanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur." dedi.

Daha önce yaptığı açıklamaya da değinen İdo Tatlıses, bedelli askerliğin devlet tarafından verilen bir hak olduğunu belirterek, "bedelli yapmam" diye bir şey demediğini söyledi.

İdo Tatlıses bedelli yapacak

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