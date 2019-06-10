İdo Tatlıses'in sevgilisi hastanelik oldu

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, uyarıları dikkate almayınca hastanelik oldu. Şefkatli, tatil için gittiği Bodrum'da açıkta satışı yasaklanan midye dolmalardan yedi.

SABAHA KADAR HASTANEDE KALDI

Birkaç saat sonra şiddetli karın ve mide ağrısı çeken Şefkatli, apar topar hastaneye kaldırıldı. İlaçlı serum verilen Şefkatli, sabaha karşı hastaneden taburcu edildi.

Bu arada bayram tatili boyunca 50'den fazla kişinin zehirlenmesi nedeniyle Bodrum'da, açıkta midye dolma satışı bir süreliğine yasaklanmıştı.