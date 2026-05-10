Iğdır’da Gökkuşağı Tepeleri’nde renkli şenlik

Iğdır’da doğa ve turizmi bir araya getiren etkinlik, bölgenin en dikkat çekici doğal alanlarından biri olan Gökkuşağı Tepeleri’nde gerçekleştirildi. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından organize edilen şenlik, hem doğa tutkunlarını bir araya getirdi hem de bölgenin tanıtımına katkı sağladı.

YAKLAŞIK 1000 DOĞASEVER DOĞADA BULUŞTU

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Gökkuşağı Tepeleri Doğa Yürüyüşü ve Uçurtma Şenliği”, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe yaklaşık 1000 doğasever katılarak bölgenin eşsiz coğrafyasını birlikte keşfetti.

Katılımcılar, sabah saatlerinde başlayan yürüyüşle Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri’ne doğru ilerledi.

DOĞAYLA İÇ İÇE 1 SAATLİK YÜRÜYÜŞ

Etkinlik kapsamında doğaseverler yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından Gökkuşağı Tepeleri’nin zirvesine ulaştı. Katılımcılar, bölgenin kendine özgü renkli jeolojik yapısını yakından görme fırsatı buldu.

Doğal oluşumlarıyla dikkat çeken alan, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA RENKLENDİ

Zirveye ulaşan doğaseverler, etkinlik için SERKA tarafından dağıtılan renkli uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. Uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu manzara, bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Katılımcılar, hem doğanın keyfini çıkardı hem de eğlenceli anlar yaşadı.

BÖLGENİN TANITIMINA KATKI HEDEFİ

Etkinliğin temel amacının bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve Gökkuşağı Tepeleri’ni daha geniş kitlelere tanıtmak olduğu belirtildi. Organizasyon yetkilileri, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.

Iğdır’ın doğal güzellikleri arasında yer alan Gökkuşağı Tepeleri, bu tür etkinliklerle doğa turizmi açısından daha fazla dikkat çekmeyi hedefliyor.