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İğne dolgulu akıllı haplar insanlarda denendi

İçerisinde iğne bulunan ve yutulduğunda iğneyi vücudunuza enjekte eden akıllı haplar, insanlarda test edildi.

Haber Merkezi | 05.02.2020 - 11:15..
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Kim düzenli bir şekilde iğne olmak yerine akıllı hapları tercih etmez ki? Kaliforniya merkezli şirket  Rani Therapeutics, RaniPill adında akıllı haplar geliştirmeyi başardı.

Görünüşte sıradan hapları andıran yeni akıllı haplar, aslında içerisinde gizli bir iğne barındırıyor. Haplar yutulduğunda dış tabakası bağırsakta çözünüyor  ve ardından minyatür bir balonun içine yerleştirilmiş iğne, bağırsak duvarına otomatik olarak enjekte ediliyor.

Daha sonra ise balon tamamen sönerek hapla birlikte normal yollardan dışarı atılıyor. Ayrıca bağırsaklarda ağrı reseptörleri olmadığından, hasta butün bu süreci hiçbir ağrı hissetmeden geçiriyor.

İğne dolgulu akıllı haplar insanlarda test edildi - VİDEO

İNSANLARDA TEST EDİLDİ

Yüksek teknoloji kullanılarak üretilen geleceğin akıllı hapları, ilk bakışta size hiçbir zaman kullanılmayacak gibi gelebilir. Ancak şirket, geliştirdiği hapları 58 insan üzerinde çoktan test etti bile.

Elde edilen test sonuçlarına göre ilacı kullanan insanlar hiçbir şekilde ağrı veya sızı hissetmedi. Ayrıca haplar, önceden belirlenen dozu hastaların bağırsak duvarına başarılı ve güvenli bir şekilde enjekte etmeyi başardı.

akıllı hap

Şirket, yılın ilerleyen dönemlerinde başka testler de planlıyor. Ayrıca ABD ve Avrupa'daki ilaç şirketleri ve düzenleyicileri ile de görüşmeler yapılıyor.

Rani Therapeutics kurucusu ve CEO'su Mir Imran, iki veya üç yıl içinde gerekli yerden izinleri alacaklarını açıkladı.

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İğne dolgulu akıllı haplar insanlarda denendi

İğne dolgulu akıllı haplar insanlarda denendi

İğne dolgulu akıllı haplar insanlarda denendi

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