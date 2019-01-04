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İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılı ihracatının, Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 168.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

AA | 04.01.2019 - 11:31..
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İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

2019 yılının ilk günlerinde, bir önceki yılın ekonomik verileri de birer birer açıklanıyor.

Ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı 2018'in ihracat rakamları ise memnun edici cinsten.

İHRACATTA REKOR KIRILDI

Geçtiğimiz yılın ihracat, ithalat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları söyledi: "2018'de ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168.1 milyar dolara yükseldi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti.

İTHALAT AZALDI

2018'de ithalatımız yüzde 4,6 azalış ile 223.1 milyar dolara geriledi. 2018'de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla yüzde 75,3 düzeyine yükseldi."

2017'NİN İHRACAT RAKAMLARI

Öte yandan, 2017 yılında Türkiye 157 milyar 94 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.


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