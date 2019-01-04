İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

1 Xiaomi'ye ait olduğu iddia edilen katlanabilir telefon videosu Yeni ortaya çıkan bir katlanabilir telefon videosunun, Xiaomi'ye ait olduğu iddia ediliyor.

2 Trump'tan yeni Meksika tweeti: Duvar geliyor ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa ettirmeyi planladığı duvar için bütçe onayının çıkması için her yola başvuruyor. Bu kez yine attığı tweetle gündeme oturdu.

3 Demet Şener'in bacakları yandı Demet Şener, yanık bacaklarının fotoğrafını paylaştı.

4 ABD’de zincirleme kaza: 7 kişi hayatını kaybetti Florida'da yaşanan zincirleme kazada 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı, 7 kişi hayatını kaybetti.

5 Trabzonspor'dan KAP'a Burak Yılmaz açıklaması Trabzonspor, Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın için 8 milyon 500 bin TL ödeyeceğini açıkladı.

6 Maliye mezunu genç, koyun otlatıyor Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan ve maliye eğitimi alan 23 yaşındaki Duran Bircan, okuduğu bölümle ilgili bir işte çalışmak yerine şehirden köye göç ederek çobanlık yapmaya başladı.