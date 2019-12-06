taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.3897
Altın
1475.53
Borsa
108948.69
Gram Altın
273.256
Bitcoin
42378.9

İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

Parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'nun kurucular kurulunda yer alan eski CHP'li müftü İhsan Özkes ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 14:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yıl sonuna doğru adını duyuracağı partisinin son hazırlıklarını yapıyor.

Kurucular kuruluyla partinin programını hazırlayan isim ve logo üzerinde tartışan Davutoğlu ilk ayrılığı da yaşadı.

CHP'Lİ MÜFTÜ AYRILDI

Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer alan İhsan Özkes, ayrılığı Twitter'dan duyurdu. Özkes şunları yazdı; "Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım."

İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

ÜSKÜDAR'DA SEÇİLEMEMİŞTİ

Bir dönem Üsküdar Müftülüğü de yapan ve 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı olan İhsan Özkes, seçilemeyince milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

Özkes CHP'den istifa etttikten sonra adı bir dönem MHP ile anılsa da hiçbir partiye üye olmamıştı.

İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

994
Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

643
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

440
Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

671
Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

347
Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

90
Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir