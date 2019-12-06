İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yıl sonuna doğru adını duyuracağı partisinin son hazırlıklarını yapıyor.

Kurucular kuruluyla partinin programını hazırlayan isim ve logo üzerinde tartışan Davutoğlu ilk ayrılığı da yaşadı.

CHP'Lİ MÜFTÜ AYRILDI

Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer alan İhsan Özkes, ayrılığı Twitter'dan duyurdu. Özkes şunları yazdı; "Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım."

ÜSKÜDAR'DA SEÇİLEMEMİŞTİ

Bir dönem Üsküdar Müftülüğü de yapan ve 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı olan İhsan Özkes, seçilemeyince milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

Özkes CHP'den istifa etttikten sonra adı bir dönem MHP ile anılsa da hiçbir partiye üye olmamıştı.