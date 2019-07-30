İhtiyat akçesinden gelen para müteahhitlere gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kötü gün parası olarak her yıl kârından ayırdığı ihtiyat akçesi, değişen yasayla Hazine'nin bütçesine aktarılır hale geldi.

Meclis kapanmadan önce yapılan değişiklikle; TCMB Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin yeniden düzenlenmesi öngörülmüş, mevcut maddenin bankanın yıllık safi karının yüzde 20'sinin yedek akçeye ayrıldığını belirten “a” fıkrası kaldırılmıştı.

Bununla birlikte ilgili maddeye, “Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir.” ibaresi eklenmişti.

21 MİLYAR LİRA AKTARILDI

Buna göre ihtiyat akçesinden Hazine'ye ilk aktarım, geçtiğimiz hafta gerçekleşti. 21 milyar liralık ihtiyat akçesi, Merkez Bankası'nın hesabından kullanılmak üzere Hazine'nin hesabına transfer edildi.

2,5 MİLYAR LİRA MÜTEAHHİTLERE GİTTİ

Hazine kasasına giren tutardan ilk yapılan ödeme de müteahhitlere oldu. Yapılan yollardan dolayı müteahhitlere 2018 yılından kalan borçlardan dolayı ödeme yapmak için 2,5 milyar lira Karayollar Genel Müdürlüğü hesabına aktarıldı ve müteahhitlere borçlar kapandı.