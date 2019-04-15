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İki ayağı felç olan sincap için yürüteç yaptı

Hayat tamircisi Hasan Kızıl, bu kez bir sincabı hayata döndürdü. İki ayağını elektrik akımına kapılan sincap, artık yürüteç sayesinde koşabiliyor.

DHA | 15.04.2019 - 11:15..
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Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'Hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle bugüne kadar 300 hayvanın yürümesini sağladı.

SİNCABI YÜRÜTTÜ

Türkiye Diyanet Vakfı'nca 'Uluslararası İyilik Ödülü' verilen Kızıl, bu kez de yaptığı yürüteçle arka iki ayağını kullanamayan sincabın yürümesine vesile oldu. Mazıdağı ilçesinde yaşayan bir çocuk, dağda bulduğu bir sincap yavrusunu alıp evine getirerek, beslemeye başladı.

İki ayağı felç olan sincap için yürüteç yaptı

İKİ AYAĞI FELÇ OLDU

Sincap, evde dolaştığı sırada elektrik akımına kapılarak arka iki ayağı felç oldu. Aile, Hasan Kızıl'a sosyal medya üzerinden ulaşarak, yardım talebinde bulunması üzerin Kızıl, sincap için yürüteç yapmaya başladı.

İki ayağı felç olan sincap için yürüteç yaptı

BİRKAÇ AY SONRA İHTİYACI KALMAYACAK

Aileden sincabın durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra yürüteç yapmak için hazırlığa başladığını anlatan Kızıl, "Kırık bir oyuncak arabanın tekerliğini söktüm ve alüminyum parçalardan yürüteç yaptım. Yürüteci denemem için Mazıdağı'na gittim. Sincaba yürüteci taktığım gibi bir anda koşmaya başladı. O esnada hepimiz çok mutlu olduk. Sincap, bu yürüteç sayesinde rahatlıkla yürüyebilecek, istediği yere gidebilecek. Yürüteci taktıktan birkaç saat sonra arka ayaklarına his gelmeye başladı. Birkaç ay sonra sincabımız yürüteç ihtiyacı olmadan koşacak ve mutlu bir şekilde istediği yere koşabilecek." dedi.

İki ayağı felç olan sincap için yürüteç yaptı

Aile, Kızıl'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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