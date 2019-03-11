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İki dakikayla uçağı kaçırdı, hayatta kaldı

Antonis Mavropoulos adlı Yunan yolcu, dün kalktıktan kısa süre sonra Etiyopya'da düşen uçağı iki dakikayla kaçırmasıyla kazadan kurtuldu.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 13:15..
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Etiyopya Hava Yolları'na ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, dün kalktıktan altı dakika kadar sonra düştü.

"BENİ ALMADIKLARINA KIZMIŞTIM"

Uçakta bulunan sekizi mürettebat olmak üzere 157 kişinin tamamı, yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da yayın yapan Alpha TV'ye konuşan Mavropoulos, uçuşu iki dakikayla kaçırdığını söyledi. Mavropoulos, "İnsanların uçağa alındıklarını gördüm. Beni almadıklarına kızmıştım." dedi.

Bagajını düzenlediğini, uçuş ekibinin de bu nedenle kendisini beklemediğini anlatan Mavropoulos'un. hayatını kurtaran da bu oldu.

İki dakikayla uçağı kaçırdı, hayatta kaldı

"DAHA FAZLA SORGULAMAYA GEREK DUYMADILAR"

Mavropoulos'un, check-in işlemlerini tamamlamasına rağmen uçağa binmeyen tek yolcu olduğu belirtildi. Bu nedenle yetkililerin kendisini sorgulamak istediğini söyleyen Mavropoulos, "Benimle kaza arasında herhangi bir mantıklı bağ yoktu, valizim de elimdeydi. O nedenle daha fazla sorgulamaya gerek duymadılar." dedi.

Kazaya dair soruşturma sürüyor.

İki dakikayla uçağı kaçırdı, hayatta kaldı

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