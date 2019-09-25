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İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

Tunceli’de iki kardeşin ölümüne neden olan bombanın, el yapımı patlayıcı olduğu ve yapılan kriminal inceleme sonucuna göre terör örgütü PKK'ya ait olduğu kesinlik kazandı.

İHA | 25.09.2019 - 10:00..
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İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

Tunceli'nin Ovacık İlçesi Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 yaşındaki Ayaz olay yerinde, 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu ise helikopterle kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

KALINTILAR BİREBİR EŞLEŞTİ

Kardeşlerin ölümüne sebep olan patlayıcının terör örgütü PKK’ya ait olduğunun kesinleştiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, olayın ardından patlamanın meydana geldiği alan ile çocukların kıyafetlerinden alınan numuneler incelenmek üzere önce Van ardından Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Kriminal inceleme sonucunda RDX ve TNT plastik patlayıcı kalıntılarına rastlanırken, olay yerindeki kalıntılar ile çocukların kıyafetleri üzerinde yapılan incelemede amonyum nitrata rastlandı.

İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

TSK ENVANTERİNDE OLMAYAN BOMBA ATAR MÜHİMMAT KULLANILMIŞ

İncelemede ayrıca el yapımı patlayıcı düzeneğinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan 40 mm’lik bomba atar mühimmatı kullanıldığı da tespit edildi. Yapılan tespitler sayesinde iki kardeşi öldüren patlayıcının terör örgütü PKK'ya ait olduğu kesinleşmiş oldu.

İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

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