İlaç vermeyen eczacının eşi, doktoru dövdü

Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'nde bulunan özel hastanede iddiaya göre, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, muayene için gelen hastasına yazdığı reçetede yer alan 3 ilacın tamamının verilmediği gerekçesiyle eczacı E.K.'yi arayarak nedenini sordu.
ODASINI DA DAĞITTI
Dr. Mehmet Öncel, E.K.'ye prosedürü uygulamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Doktor ile telefonda tartışan E.K., durumu eşi V.K.'ye bildirdi. V.K., hastaneye giderek Dr. Öncel ile odasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında V.K., Dr. Mehmet Öncel'i darbederek, odasındaki eşyaları dağıttı.
YARALANAN DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan arbede sırasında devrilen dolabın camı kırıldı. V.K., olayın ardından hastaneden ayrılırken, cam kırıklarının sol bileğine çarpması sonucu hafif yaralanan Dr. Öncel, polise şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine V.K.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.