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İlaç vermeyen eczacının eşi, doktoru dövdü

Özel bir hastanede görevli genel cerrahi uzmanı, hastasına yazdığı reçetedeki ilaçların tümünü vermediği gerekçesiyle tepki gösterdiği eczacının eşi tarafından darbedildi.

DHA | 14.03.2019 - 11:54..
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Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'nde bulunan özel hastanede iddiaya göre, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, muayene için gelen hastasına yazdığı reçetede yer alan 3 ilacın tamamının verilmediği gerekçesiyle eczacı E.K.'yi arayarak nedenini sordu.

İlaç vermeyen eczacının eşi, doktoru dövdü

ODASINI DA DAĞITTI

Dr. Mehmet Öncel, E.K.'ye prosedürü uygulamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Doktor ile telefonda tartışan E.K., durumu eşi V.K.'ye bildirdi. V.K., hastaneye giderek Dr. Öncel ile odasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında V.K., Dr. Mehmet Öncel'i darbederek, odasındaki eşyaları dağıttı.

İlaç vermeyen eczacının eşi, doktoru dövdü

YARALANAN DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan arbede sırasında devrilen dolabın camı kırıldı. V.K., olayın ardından hastaneden ayrılırken, cam kırıklarının sol bileğine çarpması sonucu hafif yaralanan Dr. Öncel, polise şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine V.K.'yi gözaltına aldı.

İlaç vermeyen eczacının eşi, doktoru dövdü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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