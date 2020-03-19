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İlayda Akdoğan sevgilisini tıraş etti

Basketbolcu sevgilisini ziyaret etmek için İran'a giden ancak koronavirüsten dolayı ülkede mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, günlerinin titizlikle geçtiğini anlattı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 09:12..
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Dolunay dizisiyle adını duyuran genç oyuncu İlayda Akdoğan, basketbolcu aşkı İranlı Roham Kabir’i görmek için 15 gün önce Tahran’a uçmuştu. Ülkede salgın nedeniyle ölü sayısının artması üzerine Akdoğan, Türkiye’ye dönemedi.

SEVGİLİSİYLE EVDEN ÇIKMIYORLAR

Aydoğan, İran'da sevgilisinin evinde karantinada. Oyuncu, dün kuaförlüğe soyundu. Berbere gidemeyen sevgilisi Roham Kabir’i, banyoda tıraş etti.

"HER ŞEYİ YIKIYORUZ"

Durumun ciddi olduğunu ve tedbirler konusunda takipçilerini uyaran Akdoğan, dışarıdan gelen her şeyi temizlediklerini anlattı. Akdoğan, “Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz.” dedi.

İlayda Akdoğan sevgilisini tıraş etti

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