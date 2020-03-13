İlayda Akdoğan'dan koronavirüs mesajı

Genç oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi için gittiği İran'da koronavirüs salgınına bizden önce tanıklık etti.

"VİTAMİN ALIN"

Birkaç haftadır İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, önceki gün Türkiye'deki ilk vakanın görüldüğünün açıklanmasının ardından "Kimseyi ayrıştırmayın" diyerek ekledi: "Birbirimizi dışlamak yerine bilinçlendirmeliyiz. Her şeyden önce kendimizi hastalığa karşı koruyalım. Takviye vitaminler, bolca yeşillik ve zencefil tüketmek lazım. Herkesi bir telaş sardı ama bunun nedeni sosyal medyadaki bilgi kirliliği..."