NASA, merakla beklenen ilk kara delik fotoğrafını yayınladı

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Event Horizon Teleskobu'nun elde ettiği çığır açıcı fotoğrafı, az önce düzenlediği basın toplantısında yayınladı.

2012 yılında kara delikleri gözlemek üzere inşa edilen Even Horizon teleskobu, 7 yıldır kara delikler hakkında bilgiler topluyordu.

Brüksel, Santiago, Şangay, Taipei ve Tokyo'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıda, ilk defa bir kara deliğin gerçek bir fotoğrafı paylaşıldı.

55 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin ortasında bulunan büyük kütleli kara deliği Event Horizon Teleskobu ile gözlemleyen NASA, elde ettiği aşağıdaki görseli tüm dünya ile paylaştı.

UZAY BİLİMİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI

Basın toplantısında açıklanan kara delik fotoğrafının, astrofizik açısından bir dönüm noktası olabileceği belirtiliyor. Zira kara deliklerin çevresi, evrendeki en vahşi yerlerden biri olarak gösteriliyor ve kendisine yaklaşan yıldızları, gezegenleri, gazı, tozu ve her çeşit elektromanyetik radyasyonu geri döndürülemez şekilde yutuyor.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi'ndeki Event Horizon Teleskopu Direktörü Astrofizikçi Sheperd Doeleman, "Bir kara deliğin fotoğrafını çekmek vizyoner bir proje. Bu projede, uluslararası çapta 200 ortaklığa sahibiz." dedi.

Kara delikler hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz: