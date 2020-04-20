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İlk elektrikli traktörler bu yıl üretilecek

Yerli ve milli ilk elektrikli traktörlerin, bu yıl içerisinde üretilmesi bekleniyor.

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İlk elektrikli traktörler bu yıl üretilecek

Son yıllarda elektrikli araç sektörü bir hayli gelişirken, üreticiler artık bu alana daha fazla yatırım yapıyor. Ülkemzde ise ilk yerli ve milli elektrikli traktörler için çalışmalar devam ediyor.

2020'DE İLK ELEKTRİKLİ TRAKTÖR

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, elektrikli traktör fabrikasının üretim bantlarının kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bantlar kurulur kurulmaz üretime başlayacağız. Hedefimiz aslında ağustos sonu eylül başı traktörleri çıkarmaktı, bu süreç belki bir ay sarkabilir ama 2020 içerisinde ilk traktörleri banttan indireceğiz." dedi.

Elektrikli traktörle ilgili çalışmaların durmadığını vurgulayan Kayacan, koronavirüs salgını sebebiyle sahadaki çalışmalarda biraz sıkıntı olduğunu, ancak yakında bitirileceğini söyledi.

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GEBZE'DEKİ FABRİKADA ÜRETİLECEK

Kayacan, elektrikli traktörün üretimi için Gebze'de fabrika kurulduğunu hatırlatarak, "Elektrikli traktör fabrikanın üretim bantlarının kurulması için çalışma devam ediyor. Bantlar kurulur kurulmaz üretime başlayacağız.

Hedefimiz aslında ağustos sonu eylül başı traktörleri çıkarmaktı, bu süreç belki bir ay sarkabilir ama 2020 içerisinde ilk traktörleri banttan indireceğiz Allah izin verirse. Bunun için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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TALEP OLDUKÇA FAZLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrikli traktörü kullandığı günden sonra birçok talep geldiğine işaret eden Kayacan, şunları kaydetti:

"Şu an traktörü satıyoruz desem, bir gecede 1000 tane satılır. Çok fazla talep var, çünkü yakıt gerçekten çok büyük maliyet. Biz mevcut yakıt maliyetinin yirmidebiri gibi bir yakıttan bahsediyoruz, bu da herkesi cezbediyor. Talep çok fazla, satışta problem görmüyoruz. Yurt dışında bile alıcılarımız hazır. Traktörü banttan indirdiğimiz gün satış problemimiz yok."

TAGEM'in elektrikli başka makineler de yaptığını belirten Kayacan, çiftçinin günlük kullandığı makineleri elektrikli hale getirerek girdi maliyetlerini düşüreceklerini sözlerine ekledi.

Instagram: @eshteknoloji

İlk elektrikli traktörler bu yıl üretilecek

İlk elektrikli traktörler bu yıl üretilecek

İlk elektrikli traktörler bu yıl üretilecek

İlk elektrikli traktörler bu yıl üretilecek

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