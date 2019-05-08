İlk Yardım nedir

İLK YARDIM

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İLK YARDIMCI KİMDİR

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

İLK YARDIMIN ÖNCELİKLİ AMAÇLARI NELERDİR

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,

İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.

İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI

Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

-Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.

-Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.

-Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.

-Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.

-Sigara içilmemelidir ve içilmesine izin verilmemelidir.

-Gaz varlığı söz konusu ise; zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

-Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır, ortam havalandırılmalıdır.

-Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma veya çağrı araçlarını kullanımına izin verilmemelidir.

-Hasta/yaralılar yerlerinden kımıldatılmamalıdır.Hasta/yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.

-Kanamalı durumlarda mutlaka Hepatit B, C, HIV/AİDS gibi hastalıklara karşı korunmak için eldiven giyilmelidir.

Bildirme: En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına ( 112 ) haber verilmesidir.

112 arandığında kesin yer ve adres, kim, hangi numaradan arıyor, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumu, nasıl bir yardım aldıkları açıklanmalıdır.

Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hasta/yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta/yaralıya dokunulmamalı ve kımıldatılmamalıdır.

İLK YARDIMCININ MÜDAHALEDE YAPMASI GEREKENLER

Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek

Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek,

Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,

Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,

Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.

Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek,

Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,

Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112),

Ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır.