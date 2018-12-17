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İlker Kaleli pişman oldu

İlker Kaleli eski sevgilisinin peşine düştü.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 08:06..
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İki ünlü oyuncu İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu, 2015’te başrolünü oynadıkları Poyraz Karayel’in setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

İlker Kaleli pişman oldu

İlişkileri 3.5 yıl sürdü. İlker Kaleli’nin ‘Şu an hayatımın devre arasında gibiyim. Yoruldum. Kendimi tamir etmeye çalışıyorum’ sözlerinin ardından, geçen eylül ayında ayrıldılar. Adlarını 3.5 yıldır aşk dedikodularına karıştırmadılar.

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli Çifti

İLKER PİŞMAN

Kaleli pişman oldu ve Burçin Terzioğlu’na dönmek istiyor. Terzioğlu'nu tekrar ilişki yaşamya ikna etmeye çalışan Kaleli, elinden geleni yapıyor. Çiftin ortak dostları da devrede.

İlker Kaleli pişman oldu

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