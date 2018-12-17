İlker Kaleli pişman oldu

Dorukhan'ın Trabzonspor maçında attığı gol sonrası BJK TV spikeri kendinden geçti. Ancak VAR kontrolünün ardından gol iptal edilince stüdyoda yüzler asıldı.

Boşanma davaları süren Angelina Jolie ile Brad Pitt’in ayrılmalarında ikinci evlat edindikleri oğulları Pax’in etkili olduğu ileri sürüldü.

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Japonya’dan yabancı işçi hazırlığı

Daha fazla yabancı işçi almaya hazırlanan Japonya, işçiler için 100 destek merkezi açacak. Yabancı işçilere banka hesabı açma ev kiralama ve telefon hattı edinme gibi konularda da kolaylık sağlanacak.