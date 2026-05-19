İlyas Salman'dan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na yanıt geldi

Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, katıldığı bir programda İlyas Salman ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Salman'ın kendisine ayrımcılık yaptığını söyleyen Kalaycıoğlu, Sünni olduğunu söylediği için kendisini çalıştırmayı reddettiğinden bahsetti.

Söylediklerinin doğru olduğuna yemin eden Kalaycıoğlu, "Kardeşim kimse göründüğü gibi değil. Ben biliyorum." dedi.

Kalaycıoğlu'nun sözlerine İlyas Salman'dan videolu bir yanıt geldi.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu: İlyas Salman'a hakkımı helal etmiyorum

"MEZHEP KAVGASI YAPMADIM"

Hayatında hiçbir zaman mezhep kavgası yapmadığını söyleyen Salman'a, videoda bir arkadaşının da eşlik ettiği görüldü.

Alevi olduğunu kabul ettiğini söyleyen Salman, açıklamasında şöyle dedi;

"DOĞDUMUZ ZAMAN DİNİMİZ YOKTU"

"Doğduğumuz zaman, ne dilimiz vardı, dinimiz vardı, ne kültürümüz vardı, ne tarihimiz vardı. Ben yıllardır şunu söylüyorum; Aklı kemale erdikten sonra şunu söylemek marifettir, bana bu lafı etmek değil. Ben artık çırılçıplak, doğduğum gibi insanım.

"BEN OYUNA GELMEM"

Benim gözümde iki şey var; bir insan için emek harcayan, yazan, çizen, okuyan, ayakkabı yapan, elbise yapan...

Öbür tarafta çalıp, zengin olmaya çalışan mahlukatlar var. Bu mahlukatların oyununa gelmem.

"HİÇBİR SINIFIN DÜŞMANI DEĞİLİM"

Açık yüreklilikle söylüyorum, ben hayatımda mezhep kavgası yapmadım. Çalışan, üreten ve paylaşan hiçbir sınıfın düşmanı değilim, bunu bilsinler. Ama Alevi olduğumu da inkar etmem.

"ANADOLU ALEVİLİĞİNDEN ATATÜRK'Ü ALDIM, GERİSİNİ ATTIM"

Ama yalnız ben yıllardır şunu söylüyorum; Anadolu Aleviliğinin Atatürk'ten, ışıktan, aydınlıktan, devrimden, demokrasiden yana olan taraflarını seçip aldım, geri taraflarını süpürüp attım. Böyle dedikoduları da zaten süpürüp attım."

