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İmamoğlu, Atatürk heykeli yüzünden müteahhite fırça attı

Bayrampaşa'da incelemelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, Atatürk heykeli ve çevresinde yapılan çalışmalar nedeniyle görevlilere kızdı.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 15:14..
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İmamoğlu, Atatürk heykeli yüzünden müteahhite fırça attı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

İmamoğlu, Atatürk heykeli yüzünden müteahhite fırça attı

Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı  Atila Aydıner'le birlikte ilçeyi gezip incelemede bulundu.

İmamoğlu, Atatürk heykeli yüzünden müteahhite fırça attı

FIRÇA ATTI

İncelemeleri sırasında İmamoğlu, belediye önündeki meydan düzenlemesinin zemin kaplamasını beğenmeyerek müteahhit firma yetkilisine, “Ben de inşaatçıyım. Böyle hak ediş olmaz.” diyerek fırça atıp zeminin yenilenmesini istedi.

İmamoğlu, Atatürk heykeli yüzünden müteahhite fırça attı

ATATÜRK HEYKELİNİ BEĞENMEDİ

İmamoğlu, “Elyaf bronza dönüşsün. Buranın dinamik bir nüfusu var, gençliği yansıtan bir çalışma yapılabilir.” diyerek meydana konulan ve elyaf malzeme kullanılarak yapılan Atatürk heykelinin, bronz olarak değiştirilmesi talimatını verdi.

İmamoğlu, Bayrampaşa'daki Atatürk heykelini beğenmedi İZLE

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