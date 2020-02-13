İmamoğlu, Atatürk heykeli yüzünden müteahhite fırça attı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'le birlikte ilçeyi gezip incelemede bulundu.

FIRÇA ATTI

İncelemeleri sırasında İmamoğlu, belediye önündeki meydan düzenlemesinin zemin kaplamasını beğenmeyerek müteahhit firma yetkilisine, “Ben de inşaatçıyım. Böyle hak ediş olmaz.” diyerek fırça atıp zeminin yenilenmesini istedi.

ATATÜRK HEYKELİNİ BEĞENMEDİ

İmamoğlu, “Elyaf bronza dönüşsün. Buranın dinamik bir nüfusu var, gençliği yansıtan bir çalışma yapılabilir.” diyerek meydana konulan ve elyaf malzeme kullanılarak yapılan Atatürk heykelinin, bronz olarak değiştirilmesi talimatını verdi.

İmamoğlu, Bayrampaşa'daki Atatürk heykelini beğenmedi İZLE