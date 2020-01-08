İmamoğlu, Erdoğan'dan Kanal İstanbul randevusu istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk canlı yayınına konuk oldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan İmamoğlu, Kanal İstanbul'un yapılmaması konusunda elindeki gerekçeleri tek tek anlattı.

Projenin İstanbul'a ihanet olacağını dile getiren İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istediğini ancak cevap alamadığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, randevu talebinin olumlu karşılanması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ikna edebileceğini söyledi.

"İKNA OLACAĞINA EMİNİM"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Her seferinde Cumhurbaşkanımızla randevumu dile getirdim. Çağırsalar hemen gidip anlatmak isterim. İkna olacağına eminim, bana bu fırsatı vermesi gerekir. Koşa koşa giderim." şeklinde konuştu.

YA KANAL YA İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Ben çok özümseyerek bu süreci anlayarak, doğru bir tarif olarak kabul ettim. Gerçekten dönüm noktası, gerçekten ya kanal ya İstanbul diyecek noktayız. Cuma günü Kanal İstanbul'la ilgili çalıştayımız var. Yüzlerce bilim insanının katılacağı, her kurumu ve kişiyi davet ettiğimiz bir çalıştay. Elbette gelip, gelmeme eğilimini göreceğiz. Bugün bir bilim adamı, su konusunda uzman, çok güzel bir tarif yaptı, Kanal İstanbul demeyi, İstanbul'a hakaret sayıyorum dedi. Dense dense kanal denir dedi.

ŞAHSİ MESELEM DEĞİL

Bu konu benim şahsi meselem değil. Kanal İstanbul meselesi bizim için asla siyasi bir mesele değil. Bizim için hayati bir mesele. Dolayısıyla İstanbul için bu hususta tümüyle hukuka dayalı bir şekilde en son noktasına kadar mücadelemizi vereceğimizi, halkımızın da yoğun şekilde eşlik edeceğini, itirazlar, mahkemeler, hukukçuların önderliğinde yapacağımızı söylüyoruz. 16 milyon insanın seçtiği bir belediye başkanı var. Dolayısıyla bu çoğunluklu yapının karşılığı olarak halkımıza olarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

BİLİMSEL CEVAPLAR VERİYORUM

2016'da açılacak denilen Melen Barajı, 2020'de açılmadı. Buraya ek bir ihale yapılmak zorunda. Bu uyarıyı yaptıktan sonra ödeneği çıkmadı. Biz tekrar televizyondan uyarı yaptık. İktidara yakın gazetede haber çıktı, sayın Cumhurbaşkanı ödeneğin çıkması konusunda talimat verdi diye. Ben ikna ettim. Aynı şekilde ikna ederim, bana fırsatı versin. Eğer size oradan yaklaşım, cevap hatta bazen küçümseyerek cevaplar verilince, çok afedersiniz ben de gayet saygılı, teknik, bilimsel cevaplar veriyorum. Ben dedim diye İstanbul'un hayati meselesine karşı çıkılır mı? Sayın Cumhurbaşkanı dedi diye evet de denilemez."