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İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

CHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine karşılık "Benim adım Ekrem İmamoğlu" dedi.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 16:12..
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İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de katıldığı toplu açılış töreninde 23 Haziran seçimleri için çok konuşulacak bir benzetme yaptı.

Erdoğan, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ı karşılaştırarak; "Rahmetli Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından söylenen sözleri hatırlayınız. Muhalefete yakın bazı sosyal medya hesapları üzerinden sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insalık adına utanıyorsunuz. Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli." ifadelerini kullandı.

"İLGİLENDİRECEK BİR SÖZ DEĞİL"

O anlarda gazetecilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın kendisi hakkında söylediği sözlerin sorulması üzerine; "Çok ilgilendirecek bir soru değil, söz de ilgilendirecek bir söz değil benim adım Ekrem İmamoğlu. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor çok da sevdi. Türkiye'de Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ve diğer adaylarla geçecek bir seçim var. Cumhurbaşkanı, keşke sahada olmasa Türkiye'nin daha büyük sorunları var." dedi.

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İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

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