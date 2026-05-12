İmamoğlu ve 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasında ikinci duruşma

Kamuoyunda “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması olarak bilinen dava kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’ın “siyasal casusluk” suçlamasıyla yargılandığı davada ikinci duruşma başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya sanık Merdan Yanardağ’ın savunmasının alınmasıyla devam etti.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç tarihinin 2019-2025 yıllarını kapsadığı belirtildi.

Savcılık iddiasına göre, sanıklardan Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda bilgiye ulaşıldı. Bu veriler üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlandığı öne sürüldü.

İddianamede ayrıca, söz konusu verilerin Necati Özkan aracılığıyla temin edildiği ve belediyeye ait elektronik posta hesapları ile şifrelerin, “Ostin” adı verilen dijital platforma aktarıldığı iddia edildi.

Savcılık, bu sistem üzerinden belediyeye ait gizlilik içeren belge, yazışma ve veri içeriklerine erişim sağlandığını ileri sürdü.

“YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNE VERİ AKTARILDI” İDDİASI

İddianamede yer alan en dikkat çekici suçlamalardan biri ise belediye verilerinin yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilendirilen kişilere aktarıldığı iddiası oldu.

Savcılık, Ekrem İmamoğlu imzasıyla 19 Nisan 2019 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderildiği belirtilen yazıyla, dışarıdan görevlendirilecek uzmanlara belediye verilerine erişim, inceleme ve kopyalama yetkisi verildiğini öne sürdü.

İddianamede, bu sürecin seçim dönemlerinde veri analizi yapılması ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığı iddia edilirken, vatandaşlara ait özel bilgilerin de analiz süreçlerinde işlendiği savunuldu.

“2019 YEREL SEÇİMLERİNE ETKİ” İDDİASI

Savcılık makamı, “İBB veri kopyalama” sürecinin kamuoyundaki etkisini azaltmak amacıyla bazı algı operasyonları yürütüldüğünü de öne sürdü.

İddianamede, yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen Aaron Barr isimli kişi ile bazı sanıkların birlikte hareket ettiği iddiasına yer verildi.

Savcılık, belediye verilerinin kullanılmasıyla 2019 yerel seçim süreçlerinin manipüle edilmesinin hedeflendiğini ve bu yolla İstanbul başta olmak üzere Türkiye siyasetinde etkili olunmasının amaçlandığını iddia etti.

20’ŞER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık, devletin güvenliği ve siyasal yararları açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendirilen belediye verilerinin izinsiz şekilde dijital platformlara aktarıldığını öne sürdü.

Dava sürecinin ilerleyen duruşmalarda sanık savunmaları, dijital materyal incelemeleri ve bilirkişi raporlarıyla devam etmesi bekleniyor.