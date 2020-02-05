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İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya girmesiyle ilgili paylaşım yaptı, laikliğin önemine dikkat çekti.

AA & Ensonhaber | 05.02.2020 - 09:32..
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İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Şubat nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

LAİKLİĞİN ÖNEMİ

İmamoğlu, yaşanan birçok olayın din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının ne kadar gerekli olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "5 Şubat 1937’de Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olarak tanımlandı ve bu kavram anayasamızda güçlü bir şekilde yerini aldı. Yaşadığımız birçok olay din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının ne kadar gerekli ve anlamlı olduğunu defalarca gösterdi." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

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