taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8533
Euro
6.5347
Altın
1556.52
Borsa
122234.9
Gram Altın
292.82
Bitcoin
51369.34

İmamoğlu'nun raporu Erdoğan'ın kararını etkilemedi

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un yapılmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 sayfalık rapor verdi. Rapor, Erdoğan'ın düşüncesi değiştirmedi.

AA & Ensonhaber | 16.01.2020 - 15:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İmamoğlu'nun raporu Erdoğan'ın kararını etkilemedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşınca kendisine bir rapor sundu.

İmamoğlu,  Erdoğan'ın kongre salonunda Kanal İstanbul'un yapılmaması için 4 sayfadan oluşan raporu okuduğunu söyledi.

Ancak bu 4 sayfalık Kanal İstanbul raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikirlerini etkilemediği görüldü.

Öyle ki; 2019 yılı değerlendirme toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin yapılması konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

İmamoğlu'nun raporu Erdoğan'ın kararını etkilemedi

"KANAL İSTANBUL PROJESİNE YAKINDA BAŞLIYORUZ"

Erdoğan, "Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok.

NE AÇIKLARI RAKAM, NE GÖSTERDİKLERİ YER DOĞRU

Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru. Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir.

İmamoğlu'nun raporu Erdoğan'ın kararını etkilemedi

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİMİZDEN BERİ SAVUNDUĞUMUZ...

Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir. Kanal İstanbul projesinde 2 liman, bir yat limanı, 2 demiryolu hattı ve 500 bin kişilik konut alanı yer alacak. Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır."

İlginizi Çekebilir
Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı
FETÖ'den aranan Metin İyidil'i sakladığı iddiasıyla Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir'in gözaltına alındığı bildirildi.
Süleyman Soylu'nun burnundaki kılcal damarları yakıldı
Geçtiğimiz gün katıldığı programda burnu kanayan ve kılcal damarları çatladığı belirtilen Süleyman Soylu'nun, çatlayan kılcal damarları yakılarak tedavi edildi.
Yunanistan: Türk uçakları hava sahamızı 120 kez ihlal etti
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Türk uçakları ve helikopterlerinin dün Yunan hava sahasını 120 kez ihlal ettiğini iddia etti.
Ali Babacan parti kuruluşunu bir kez daha erteledi
Genel merkez binasında inşaat çalışmalarını bitiremeyen Ali Babacan, yeni partinin kuruluşunu şubat ayına ertelemek zorunda kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin İyidil adliyeye sevk edildi

Metin İyidil adliyeye sevk edildi

303
Cumhurbaşkanı açıkladı: Af yasası için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı açıkladı: Af yasası için geri sayım başladı

389
Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi

Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi

337
Halife Hafter - Levent Kırca karakteri benzerliği

Halife Hafter - Levent Kırca karakteri benzerliği

70
2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

108
Işın Karaca'yı sinirlendiren soru

Işın Karaca'yı sinirlendiren soru

23
İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir