İmamoğlu'nun raporu Erdoğan'ın kararını etkilemedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşınca kendisine bir rapor sundu.

İmamoğlu, Erdoğan'ın kongre salonunda Kanal İstanbul'un yapılmaması için 4 sayfadan oluşan raporu okuduğunu söyledi.

Ancak bu 4 sayfalık Kanal İstanbul raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikirlerini etkilemediği görüldü.

Öyle ki; 2019 yılı değerlendirme toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin yapılması konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNE YAKINDA BAŞLIYORUZ"

Erdoğan, "Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok.

NE AÇIKLARI RAKAM, NE GÖSTERDİKLERİ YER DOĞRU

Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru. Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir.





BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİMİZDEN BERİ SAVUNDUĞUMUZ...

Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir. Kanal İstanbul projesinde 2 liman, bir yat limanı, 2 demiryolu hattı ve 500 bin kişilik konut alanı yer alacak. Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır."