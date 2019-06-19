İmamoğlu'nun valiye hakaret iddialarına Erdoğan'dan cevap

Kral FM'le birlikte 15 ulusal ve 200 yerel bölgesel radyodan ortak canlı yayınlanan "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programının konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan VIP krizine ilişkin açıklama yaptı.

"YARGI ÖNÜNÜ KESEBİLİR"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Serdar Yavuz ile yaşanan olay hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

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"İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir."