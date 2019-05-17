İmar barışından elde edilen gelir

İmar barışında son gelindi...

Hükümetin 15 milyon başvuru beklediği imar barışına yapılan başvuruların sayısı 10 milyonda kaldı.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

En çok başvuru İstanbul'dan yapıldı. Megakentte 1 milyon 722 bin 696 kişi, imar barışından yararlandı.

İkinci sırayı 795 bin 934 başvuru ile İzmir alırken, Ankara 452 bin 295 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı.

TOPLAM GELİR

Peki bu başvurulardan devletin kasasına ne kadar girdi...

Merakla beklenen sorunun cevabı yanıt buldu. Devlet imar barışından 19 milyar TL gelir elde etti.

SON GÜN 15 HAZİRAN

Başvurular için 15 Haziran ve ödemeler için ise 30 Haziran 2019 tarihi son gün olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından sıralama şöyle devam etti; Antalya, Bursa, Konya, Muğla, Kocaeli, Mersin ve Adana.

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