IMF: İtalya ekonomisi bu yıl daralacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüsün Avrupa'daki merkezi haline gelen İtalya'ya ilişkin tahminlerini paylaştı.

IMF, İtalya’ya yönelik 4. Madde Konsültasyon raporunu tamamladı.

Buna göre, koronavirüs salgınının etkisiyle İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,6 daralacağı öngörüldü.

İTALYA'DA KÜÇÜLME BEKLENTİSİ

Raporda, salgının belirsizlik ve aşağı yönlü riskleri artırdığı belirtilirken, sağlık krizinin geçmesinin ardından ülkede potansiyel büyümeyi ve dayanıklılığı artırmak için kapsamlı bir tedbir paketinin uygulanması gerektiği vurgulandı.

MALİ DENGE KÖTÜLEŞECEK

Salgının etkileri ve bunlara verilen yanıtlar nedeniyle mali dengenin daha da kötüleşeceğinin aktarıldığı raporda, söz konusu tedbir paketinin üretim ve yatırımları artırmak için yapısal reformları, kamu borcunu azaltmak için orta vadeli mali konsolidasyonu ve finansal sektörü destekleyen önlemleri içermesi gerektiğine işaret edildi.

YÜZDE 0,6'LIK DARALMA BEKLENTİSİ

Raporda, kapsamlı vergi reformu da dahil olmak üzere büyüme dostu ve kapsayıcı önlemler uygulanması çağrısında bulunuldu.

İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,6 daralacağı, 2021 ve 2022 yıllarında ise yüzde 0,8'er büyüme göstereceği öngörüldü.

SALGIN ARTMAYA DEVAM EDERSE...

Raporda, ülkenin kamu borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının da bu yıl yüzde 137, 2021'de yüzde 136,9 ve 2022'de yüzde 136,2 olmasının beklendiği kaydedildi.

Koronavirüs salgının ekonomi için önemli bir zorluk oluşturduğunun altı çizilen raporda, salgının artmaya devam etmesi halinde işlerde uzun süreli aksama ve güvende bozulmanın meydana geleceği, bunun da ekonomik aktivitede daha keskin bir daralmaya neden olabileceği ifade edildi.