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IMF merkez bankalarına şeffaflık uyarısı yaptı

Başkan Lagarde, merkez bankaları için bağımsızlığın önemine vurgu yaptı ve siyasilerden etkilenmemelerini istedi.

Haber Merkezi | 14.04.2019 - 13:49..
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde merkez bankalarına, "daha hesap verebilirlik ve şeffaflık" çağrısı yaptı.

"SİYASİ GÜNDEMLERDEN ETKİLENMEYİN"

Lagarde, merkez bankalarının yetkilerini kullanabilmek için etkili iletişimlerini artırmaları gerektiğine işaret ederek, bu kurumların para politikası kararı alırken bağımsız olarak kalmalarının ve ülkelerin siyasi gündemlerinden etkilenmemeleri gereğinin önemine dikkat çekti.

Lagarde, "Zaman bağımsızlığın merkez bankaları için ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve göstermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

IMF merkez bankalarına şeffaflık uyarısı yaptı

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